Durante la lite spunta un coltello, 54enne ferito all’addome. Rintracciato l’ aggressore

Sono ancora poco chiari i motivi alla base della furiosa lite che si è conclusa nel sangue e che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È accaduto a Galatina, a pochi passi da un’abitazione, dove un uomo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ha impugnato un coltello che aveva “nascosto” in tasca e ha ferito all’addome destro il rivale con cui stava avendo una discussione, sempre più animata.

Il battibecco, la colluttazione, i fendenti. È stata una sequenza drammatica. La vittima, ferita e sanguinante, è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere la propria abitazione, ma poco prima della porta ingresso il malcapitato si è accasciato a terra, privo di sensi. Probabilmente aveva perso molto sangue durante il tragitto verso casa.

Sul luogo è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’uomo all’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, dove attualmente è ricoverato. È cosciente e non è in pericolo di vita.

Non trovandosi in una situazione di flagranza, l’autore del tentato omicidio è stato rintracciato e deferito in stato di libertà, ma sull’accaduto sono stati accesi i riflettori degli uomini in divisa.

Toccherà ai carabinieri della Stazione di Galatina tentare di ricostruire l’accaduto, facendo luce sui motivi che hanno fatto scoppiare il litigio, concluso con una corsa in Ospedale per uno e con un deferimento per l’altro. I militari dell’Arma stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per inquadrare la vicenda.