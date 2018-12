Lite per un parcheggio condominiale, donna ubriaca brandisce un coltello e viene denunciata

Una lite per il parcheggio, che poteva finire male. Quante volte ci siamo trovati davanti a un diverbio che nasce tra chi si contende il parcheggio in uno stallo. Liti che avvengono per strada, ma anche all’interno delle aree condominiali.

È avvenuto, così, che in via Casavola a Lecce ieri sia stato necessario l’intervento dei carabinieri della locale stazione.

All’interno del parcheggio condominiale era in corso un acceso diverbio tra due persone. In particolare una donna, S.M., di 39 anni era in evidente stato di ubriachezza e con fare minaccioso brandiva un coltello nei confronti di un condomino residente. I militari sono intervenuti per tentare di calmare la signora e disarmarla.

Si trattava di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 cm. L’arma è stata sequestrata e dei fatti è stata informata l’Autorità giudiziaria.

La 39enne è stata raggiunta da denuncia.