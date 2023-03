Lasciò il figlio di due anni da solo in macchina. Giovane madre patteggia 10 mesi

Patteggia la pena a 10 mesi di reclusione una giovane madre, accusata di aver abbandonato in auto il figlio di appena 2 anni. In mattinata, il gup Silvia Saracino ha accolto l’istanza della difesa, rappresentata dall’avvocato Luca Puce. L’accordo per il patteggiamento era stato in precedenza raggiunto con il pubblico ministero Luigi Mastroniani, titolare dell’inchiesta.

La donna rispondeva dell’accusa di abbandono di minore aggravato perché fatto commesso da un genitore. I fatti si sono verificati in un Comune del Salento nell’estate di due anni fa. Le indagini hanno preso il via dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano visto il piccolo piangere e gridare all’interno della macchina. Vennero così allertate le forze dell’ordine che avviarono gli accertamenti.

La madre venne rintracciata nel suo appartamento e per lei scattò la denuncia a piede libero. Inoltre, l’episodio venne segnalato al Tribunale dei Minori. Ed in seguito, il bimbo venne affidato al padre. Intanto, per la madre invece, la vicenda giudiziaria si è chiusa con il patteggiamento.