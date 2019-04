Maltempo e temporali fermano la primavera: attenzione alle prossime 48 ore

Dopo un inverno freddo che ha regalato tanta neve, anche al Salento, la primavera che avrebbe dovuto finalmente concedere una pausa da piogge, temporali e temperature rigide sta facendo un po’ di capricci. Dopo due fine settimana con l’asticella della colonnina di mercurio che segnava valori superiori alla media del periodo torna il maltempo che interesserà molte zone del Paese.

Tutta colpa di un vortice di bassa pressione che staziona sullo Stivale ormai da ore. Attenzione, quindi, in Puglia, Calabria, Campania e Sicilia nella giornata di sabato 6 aprile perché sono attesi temporali, violenti e non.

Ombrelli aperti anche nella giornata di domenica, che sarà grigia e piovosa per molti regioni. Se non bastasse come quadro, tornano a calare le temperature massime specie al Centro-Nord.

Lunedì il meteo tenderà a migliorare, ma sarà solo una piccola parentesi in attesa di un nuovo fronte perturbato che colpirà l’Italia nella giornata di Martedì. Cattive notizie anche per quanto riguarda le previsioni di Pasqua, ma è ancora troppo presto per sapere se il lungo ponte che spingerà molti italiani a concedersi una piccola vacanza sarà bagnato.

Per ora, meglio non farsi trovare impreparati e rimandare la capatina al mare in un altro momento. Anche perché i forti venti di Scirocco e di Libeccio agiteranno non poco le acque.