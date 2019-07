Massimo Manera intrappolato all’interno del passaggio a livello, brutta avventura per il Sindaco di Sternatia

Brutta avventura per il primo cittadino di Sternatia, Massimo Manera, che nella serata di ieri è rimasto chiuso all’interno del passaggio a livello in prossimità dell’arrivo della littorina.

Erano circa le 21.15 quando per cause ancora da chiarire, il sindaco della cittadina grika si è trovato nei pressi dei binari con entrambe le sbarre abbassate, essendo impossibilitato ad uscire dal passaggio a livello.

Il tutto mentre sopraggiungeva un piccolo treno impegnato nella sua ultima corsa serale.

Fortunatamente la bassa velocità del mezzo e la prontezza di riflessi del suo conducente ha fatto sì che non si sfiorasse la tragedia.

Sul posto nel frattempo erano presenti alcuni uomini del 118 di rientro dall’operazione di soccorso ai turisti intossicati residenti nella struttura The Village di Torre dell’Orso.

Dopo essersi recati all’Ospedale di Galatina gli operatori sanitari dovevano rientrare alla base, Sternatia appunto, per parcheggiare i mezzi essendo terminato il turno di lavoro.

A quanto hanno raccontato a leccenews24.it alcuni cittadini presenti sulla scena (gli uomini del 118 al momento preferiscono non commentare), gli operatori sanitari si sono trovati all’altezza del passaggio a livello in una situazione paradossale ripresa in un video che ha fatto il giro del web: l’auto del primo cittadino all’interno delle sbarre abbassate e la littorina che procedeva lentamente verso la vettura.

Avrebbero così coadiuvato il conducente della littorina da un lato e il sindaco dall’altro nell’effettuazione della manovra utile ad evitare ogni collisione. E così è avvenuto. Il treno ha ripreso la corsa, le sbarre si sono alzate e il sindaco è riuscito a riprendere il suo percorso a bordo della propria autovettura.

La paura è stata tanta, ma alla fine tutto si è concluso per il meglio anche senza l’ausilio delle Forze dell’Ordine.