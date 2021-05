Maxi-truffa da 16 milioni di euro usando i codici fiscali di persone decedute? Ai domiciliari commercialista salentino

Finisce ai domiciliari il commercialista Eleno Mazzotta, 45enne di Carmiano, segretario generale e legale rappresentante di Federaziende. L’arresto è scattato nell’ambito dell’inchiesta “New Job” coordinata dalla Procura milanese.

L’ordinanza di misura cautelare del gip Anna Calabi ha riguardato 43 persone fisiche e 17 persone giuridiche in merito ad una truffa da 16 milioni di euro commessa con il modello di versamento di imposte e contributi F24.

Insieme a Mazzotta, sono finiti ai domiciliari anche gli imprenditori lombardi, Alessandro Vittorio Mammoliti e Nazario Iadarola.

In base a quanto accertato dagli investigatori, alcune società non operative, chiedevano all’Agenzia delle Entrate, tramite F24, versamenti a fondi pensione ed enti bilaterali, utilizzando in compensazione anche il credito per famiglie numerose, il cosiddetto “Bonus Renzi”.

E per ottenere il visto di conformità sui modelli F24 necessario all’utilizzo dei crediti di compensazione, secondo quanto sostiene l’accusa, venivano usati i codici fiscali di professionisti, alcuni dei quali deceduti.

Tra gli enti bilaterali coinvolti nell’inchiesta, compare anche il Cean, la Cassa Edile autonoma nazionale costituita a Lecce da Mazzotta, nel 2015.

I precedenti

Eleno Mazzotta era stato arrestato già 2018 insieme ad altre 4 persone con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Inps e della Agenzia delle Entrate.