Rimane schiacciato mentre ripara un camion, meccanico in codice rosso al “Fazzi”

Era intento a eseguire alcuni lavori di manutenzione su un camion, quando, per cause ancora da chiarire, il supporto che aveva elevato il mezzo ha ceduto e la carcassa è finita sopra il meccanico, ferendolo gravemente.

È quanto avvenuto questa mattina ad Aradeo a un giovane operaio che adesso si trova ricoverato per le cure e accertamenti presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Non appena ci si è accorti di quanto avvenuto è stato immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi in loco, hanno trasportato il meccanico in codice rosso presso il nosocomio leccese.

Insieme al personale medico anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e il personale dello Spesal. Entrambi, una volta sul luogo dell’accadimento, si sono mesi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso, ascoltando anche eventuali testimoni, per venire alla luce delle cause che hanno portato all’incidente.