L’omicidio di Melania Rea e il bacio che ha incastrato Salvatore Parolisi

20 aprile 2011. Mancano dieci minuti alle 15.00, quando al 113 di Teramo giunge una segnalazione. La voce di un uomo di mezza età, con un accento locale, racconta di essersi ‘imbattuto’ nel corpo di una donna mentre stava facendo una passeggiata nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto. Come da protocollo, sul luogo indicato dall’anonimo informatore, ancora oggi senza nome, vengono inviate le forze dell’ordine, ma in attesa di conferma, il pensiero va subito a Melania Rea, la mamma di Somma Vesuviana, scomparsa nel nulla il 18 aprile, durante una gita con il marito Salvatore Parolisi e la piccola Vittoria di appena 18 mesi. Occhi scuri e lunghi capelli neri: in quelle drammatiche ore, tutti erano rimasti colpiti dal volto sorridente della 28enne, impresso nelle foto diffuse per aiutare nelle ricerche.

L’omicidio di Melania Rea

Il corpo senza vita, ritrovato a pochi passi da un chiosco di legno, era davvero quello di Melania, come era chiamata in famiglia. Il suo vero nome, invece, era Carmela, Carmela Rea. La scoperta fu drammatica: adagiato su un tappeto di foglie, sotto il cielo aperto, c’era il cadavere di una giovane donna, torturato con 35 coltellate, nessuna mortale. Un corpo straziato non solo dalle ferite: il suo assassino era tornato sulla scena dopo il delitto per incidere sulla pelle color caramello dei misteriosi segni simili a una svastica. Aveva anche conficcato una siringa sul giubbotto in similpelle, all’altezza del cuore. Un tentativo di depistare le indagini, si capirà dopo. Un plateale tentativo per confondere.

I segreti di Parolisi

Il primo sospetto, guardando gli slip e i collant sotto le ginocchia, era quello di un’aggressione finita in tragedia, ma l’ipotesi viene scartata dopo l’autopsia: Melania non aveva segni di violenza sessuale. Probabilmente era stata sorpresa mentre era accovacciata per fare pipì, per questo i pantaloni erano abbassati. E poi il trucco era intatto, la mamma napoletana non aveva pianto. Era stata uccisa da qualcuno che conosceva bene, senza che abbia avuto modo di difendersi o lottare.

Nessuna pista era stata esclusa per cercare di dare un volto e un nome al killer, partendo dalla famiglia di Melania, da quella fede al dito che le stava un po’ larga. I segreti non possono restare a lungo nascosti se sulla tua vita si accendono i riflettori. Si scopre che l’istruttore aveva una amante. Melania sapeva della presenza della ‘terza incomoda’, ma aveva perdonato il marito, per proteggere il matrimonio, per il bene della bambina, ancora troppo piccola per capire o forse solo perché aveva creduto alle parole dell’uomo che aveva sposato e che amava ancora. Il caporalmaggiore dell’esercito di stanza ad Ascoli, invece, non aveva messo fine alla relazione extraconiugale con la soldatessa, a cui aveva promesso un futuro insieme.

Il movente

Per gli investigatori il movente dell’omicidio ha un nome e cognome, quello dell’amante che, almeno stando alle parole scritte nero su bianco, amava. Parolisi è soffocato dalle sue stesse bugie. Aveva promesso alla soldatessa che si sarebbe separato, che avrebbe conosciuto ‘ufficialmente’ i suoi genitori che avevano prenotato un albergo ad Amalfi e non aveva più tempo. Ma aveva anche giurato alla moglie che la relazione era finita. « Salvatore ci aveva detto che era una avventura finita, che voleva bene a nostra figlia», racconta il papà di Melania, Gennaro.

Le prove

Melania è morta, dopo una lunga agonia. Al polso indossava un braccialetto con il nome di ‘Salvatore’ e una catenina con incise queste parole: “Con te sarà sempre un nuovo giorno d’amore”. Tre mesi dopo il delitto, Salvatore viene arrestato. Non basta certo tradire la moglie per trasformare un uomo in un assassino. Bugie, tradimenti, gelosia: la vita di tante coppie è piena di fragilità umane come queste, ma l’omicidio è un’altra cosa.

I sospetti contro Parolisi sono tanti. Non c’è una prova regina, non è mai stata trovata l’arma del delitto, ad esempio, ma il castello di indizi raccolti basta, pezzi usati per ricostruire la verità. La prima versione dell’istruttore è piena di contraddizioni. Non tornano i tempi. Non tornano gli spostamenti. Non tornano le menzogne raccontate sull’adulterio. E quando viene messo

Ad incastrarlo fu un bacio, quello dato alla moglie poco prima che morisse. Ad inchiodare alle sue responsabilità l’istruttore fu la traccia del suo dna rinvenuto sull’arcata dentaria di Melania che lo collocava sul luogo del delitto pochi istanti prima che il cuore della donna cessasse di battere per sempre.

Per la giustizia la mano che uccise Melania Rea fu proprio quella dell’uomo che amava.