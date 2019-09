Schiacciato dal camion durante le riparazioni, migliorano le condizioni del meccanico ricoverato al Fazzi

Sono stati attimi di spavento e terrore per il meccanico che qualche giorno fa è rimasto schiacciato sotto il camion che stava riparando. Ma per fortuna è il momento di tirare un sospiro di sollievo per l’uomo che d’urgenza era stato portato all’ospedale “Vito Fazzi” in codice rosso.

Migliorano progressivamente le condizioni di salute del malcapitato che la settimana scorsa lottava nel reparto di rianimazione. Ed arrivano le buone notizie, visto che i progressivi miglioramenti hanno spinto i medici a trasferirlo dal reparto di animazione in quello di competenza.

Era la mattina del 16 settembre quando il giovane operaio stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un camion ad Aradeo. Un lavoro che avrebbe dovuto essere semplice, di routine ma che è finito per essere pericoloso e che avrebbe anche potuto essergli fatale. Il camion, infatti, sollevato per da terra per permettere all’uomo di lavorare è finito dritto sul povero malcapitato, a causa del cedimento del supporto sul quale il mezzo si trovava.

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, ma per fortuna la tragedia è stata evitata. E se all’inizio si è temuto il peggio, adesso si può tirare un sospiro di sollievo grazie al progressivo ma costante miglioramento delle sue condizioni di salute.