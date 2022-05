Pretende l’assegnazione di una casa popolare e minaccia di morte il sindaco di Gallipoli, arrestato un 47enne

Finisce in manette dopo aver minacciato più volte il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, pretendendo l’assegnazione di una casa popolare.

Nella tarda serata di ieri, un 47enne del posto, S.D.R. le sue iniziali, con precedenti penali, è stato tratto in arresto e condotto in carcere dai poliziotti del commissariato di Gallipoli, come disposto dal pm Luigi Mastroniani. Risponde dell’accusa di violenza o minaccia ad un corpo politico.

Nello specifico, l’uomo avrebbe minacciato di morte, il presidente della provincia ed il consigliere comunale Giancarlo Padovano. Nel pomeriggio di ieri, S.D.R. si è presentato nell’ufficio del “primo cittadino” e ha minacciato entrambi.

Come detto, pretendeva di avere una casa popolare, senza sottoporsi alla procedura della graduatoria. Già in precedenza, aveva minacciato il sindaco di Gallipoli, anche telefonicamente.

I poliziotti hanno anche effettuato una perquisizione in casa di S.D.R. che ha dato esito negativo.

L’arrestato, difeso dall’avvocato Fabio Vincenti, dovrà presentarsi nelle prossime ore, dinanzi al gip, per l’udienza di convalida dell’arresto.