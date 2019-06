Pestaggio all’uomo che denunciò il sistema “illegale” degli alloggi popolari: arrivano tre condanne

Si conclude con la dura condanna dei tre imputati, il processo con rito abbreviato sul violento pestaggio a Piero Scatigna, l’uomo che denunciò il presunto sistema illegale di assegnazione degli alloggi popolari.

Il gup Edoardo D’Ambrosio ha inflitto: 4 anni e 3 mesi nei confronti di Umberto Nicoletti (il pm ha invocato 6 anni e 6 mesi), difeso dagli avvocati Giuseppe Presicce e Giancarlo Dei Lazzaretti; 4 anni a Nicola Pinto (chiesti 5 anni ed 8 mesi), assistito dai legali Ladislao Massari e Viviana Labbruzzo; 3 anni e 4 mesi per Andrea Santoro (il pm ha chiesto 5 anni e 2 mesi), assistito dall’avvocato Pantaleo Cannoletta. La difesa, una volta depositate le motivazioni della sentenza, proporrà ricorso in Appello.

Gli imputati rispondevano del reato di tentata violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso.

Secondo l’accusa, i tre avrebbero cercato con minacce di far ritirare a Scatigna la denuncia nei confronti di Raffale Guido, in relazione alla “illecita e privatistica gestione degli immobili ERP”. L’episodio più grave, però, sarebbe stata l’imboscata tesa al “grande accusatore”, nel giugno del 2015. In che modo? Fissandogli un appuntamento a Giorgilorio presso la casa di Giuseppe Nicoletti (padre di Umberto) e colpendolo brutalmente, cagionandogli un trauma cranico e facciale, additandolo ripetutamente come “infame”.

Ricordiamo che, nelle scorse settimane, Piero Scatigna è stato sentito dai pubblici ministeri Massimiliano Carducci e Roberta Licci, in qualità di teste della Procura, per oltre tre ore.

Dinanzi ai giudici della seconda sezione collegiale, nel corso del processo con rito ordinario che si sta celebrando presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, ha ricostruito l’intera vicenda.Scatigna ha ricostruito con dovizia di particolari l’episodio che, in passato, lo avrebbe visto vittima del violento pestaggio (confluito nel processo odierno). Non solo, dopo avere denunciato i fatti, sarebbe stato costretto ad abbandonare Lecce, per le continue intimidazioni.

Inoltre, ha riferito di avere ricevuto altre minacce, alcune ore prima dell’udienza fissata per il 13 maggio scorso, poi rinviata. In particolare, qualcuno avrebbe detto alla sua ex compagna, che “lui” aveva il destino segnato. La donna (sentita a sua volta come testimone, nella giornata di ieri), dopo un’iniziale smentita dei fatti, ha sostenuto che qualcuno si sarebbe avvicinato a lei, dicendole che Piero Scatigna era un infame.