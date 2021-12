Molestie su una bambina di appena 9 anni. Nuove accuse verso un 85enne indagato per violenza sessuale

Si è svolto in mattinata, l’ascolto della bambina di appena 9 anni, molestata secondo l’accusa, da un 85enne.

Dinanzi al gip Marcello Rizzo, si è svolto presso la Procura dei Minorenni, l’incidente probatorio, alla presenza del pm Rosaria Petrolo e degli avvocati delle parti.

La bambina avrebbe confermato l’iniziale accusa, in base alla quale l’anziano signore, cogliendola di sorpresa, l’avrebbe baciata in una occasione sulla bocca. Non solo, poiché la piccola avrebbe riferito altri episodi di abusi per mano dell’85enne, avvenuti nel periodo estivo.

Adesso sarà la consulente tecnica, la dr.ssa Zecca, a stabilire la capacità di testimoniare e l’attendibilità delle dichiarazioni della bambina. Nei prossimi 60 giorni, la specialista dovrà stilare una perizia psicodiagnostica.

Ricordiamo che l’85enne è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il suo nome compariva nella richiesta di incidente probatorio a firma del Pubblico Ministero Rosaria Petrolo. L’indagato è difeso dagli avvocati Laura De Nuzzo e Anna Maria Ciardo.

Invece, la bambina è assistita dalla curatrice speciale Tiziana Petrachi e dall’avvocato Massimiliano Petrachi.

Le indagini, condotte dai carabinieri di un paese del Sud Salento, hanno preso il via dalla denuncia della madre della bambina. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, nel mese di luglio scorso, l’85enne, con precedenti penali, avrebbe approfittato della presenza in casa sua della bambina di appena 9 anni. Quest’ultima accompagnava la madre che si recava settimanalmente in casa dell’anziano per effettuare lavori domestici.

In questa circostanza, l’85enne avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza sessuale. Infatti, l’anziano signore, cogliendo di sorpresa la bambina, l’avrebbe baciata sulla bocca. La piccola vittima avrebbe poi confidato alla madre le molestie subite dall’uomo.

Alla luce dell’incidente probatorio, però, la posizione dell’anziano signore rischia di aggravarsi.