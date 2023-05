Muore a 37 anni a causa un malore mentre fa la doccia, tragedia a Nardò

Potrebbe essere con ogni probabilità un malore la causa della morte, nella serata di ieri, di Fiorenza Vernich, 37enne di Nardò.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22.00, quando la donna, mentre stava facendo la doccia, ha perso i sensi ed è caduta.

Ad accorgersi di quanto fosse accaduto la mamma che, sentito un tonfo, si è precipitata nel bagno facendo la drammatica scoperta e ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto, quindi, sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarla, ma per lei non c’era più nulla da fare e altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso.

La vittima, sembrerebbe soffrisse di patologie pregresse.

Sul luogo della tragedia, anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Nardò, che hanno dato notizia dell’accaduto al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Con ogni probabilità si svolgerà un esame da parte del medico legale, per stabilire con esattezza la causa della morte.