84enne investita da un’auto mentre attraversa la strada muore poche ore dopo in ospedale

Non ce l’ha fatta l’84enne investita nella mattinata di ieri a Trepuzzi mentre attraversava la la strada. La corsa in ospedale non è servita, l’anziana, infatti, è morta poche ore dopo presso il “Vito Fazzi” di Lecce.

L’incidente, ripetiamo, nella mattinata di ieri, quando, intorno alle 10.00 la donna era stata investita da un Suv nei pressi della villa comunale.

La vittima , a seguito dell’impatto con il mezzo, era caduta rovinosamente sull’asfalto rimediando una serie di lesioni.

Non appena è stato lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco, per poi trasportare la donna in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale del comune del Sud Salento che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.