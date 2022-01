Inizia a pattinare e si accascia per un malore, tragedia sulla pista di ghiaccio a Presicce-Acquarica

Doveva essere una serata di svago, divertimento e allegria con la propria famiglia ma, purtroppo, si è consumata una vera e propria tragedia.

Nella serata di ieri, presso la pista di ghiaccio – una delle principali attrazioni installata dall’Amministrazione Comunale in occasione delle festività del Natale – del comune di Presicce-Acquarica, un uomo, un 59enne del Basso Salento, ma residente da anni in Basilicata, ha perso la vita a causa di un malore.

La vittima, ripetiamo, si era recato presso la pista insieme alla famiglia, ma subito dopo aver calzato i pattini e iniziato a fare un giro, si è improvvisamente sentito male, accasciandosi sul ghiaccio.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e in breve tempo sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo praticandogli, tra l’altro, anche un massaggio cardio-respiratorio, ma per lui non c’era più nulla da fare e altro non hanno potuto fare che constatare il decesso in loco.

La morte, molto probabilmente, a causa di un infarto.