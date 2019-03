Muore nell’ospedale di Rossano Calabro dopo un malore, disposta l’autopsia su un detenuto gallipolino

Si terrà nella giornata di domani, il conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Andrea Cavalera, il detenuto 41enne di Gallipoli deceduto presso l’ospedale di Rossano Calabro.

Come atto dovuto in vista dell’esame, la Procura di Castrovillari ha iscritto nel registro degli indagati due persone che hanno avuto in cura l’uomo, con l’accusa di “responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario”.

Cavalera doveva finire di scontare un periodo di detenzione presso il carcere di Rossano Calabro.

Nei giorni scorsi, egli aveva avvertito un malore e le sue condizioni erano peggiorate per l’aggravarsi di una forma di polmonite ed era stato trasferito nel vicino ospedale. Il 41enne è deceduto il 12 marzo scorso.

La famiglia, assistita dall’avvocato Angelo Ninni, vuole che gli inquirenti facciano chiarezza sulla morte del loro congiunto e accertino se vi siano responsabilità da parte del personale medico.

Il legale, nel corso del conferimento dell’incarico previsto per domani alle ore 13.00, nominerà un consulente di parte. L’autopsia dovrebbe svolgersi nel pomeriggio.