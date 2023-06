Donna di 40 anni cade dal quarto piano e muore. Omicidio, suicidio o incidente domestico? Si indaga

Si indaga sul terribile episodio che è accaduto nella mattinata di ieri a Lecce in Viale della Libertà dove è stata ritrovata una donna nel cortile interno del condominio riversa in una pozza di sangue. La 40enne originaria di Oria era precipitata dal 4° piano del suo appartamento: dopo un volo di oltre dieci metri non c’è stato nulla da fare per gli operatori sanitari giunti sul posto a seguito della chiamata dei condomini se non constatare il decesso.

Varie le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ipotesi che vanno dal gesto estremo del suicidio a quello dell’omicidio. In un primo momento è stato presa in considerazione anche l’ipotesi dell’incidente domestico dal momento che accanto al corpo riverso è stato trovato uno stendino. Si è dunque pensato ad una tragica fatalità nell’operazione quotidiana dello stendere i panni. In realtà questa ipotesi è quella che non sembra essere rimasta sul campo in quanto quello stendino sarebbe stato trascinato da un altro balcone durante il volo.