Gallipoli, muore durante un’immersione l’avvocato Luigi Messa. Cordoglio da parte di Camera Civile Salentina

Doveva essere una giornata come tante altre, un sabato pomeriggio di relax ma è finito in tragedia. Si è spento il noto avvocato Luigi Messa, originario di Monteroni, mentre era in immersione a largo di Gallipoli. L’uomo si trovava insieme ad un gruppo di esperti, appassionato di esplorazione dei fondali marini da sempre. Un’immersione come un’altra, ne aveva fatte tante. Eppure qualcosa è andato storto.

È arrivata da località Torre Uluzzo-Santa Caterina la segnalazione alla Guardia Costiera da parte dei compagni dell’avvocato, nei pressi del relitto “Caterina Madre” a 8 miglia dalla costa, riportando che le condizioni del sub peggioravano visibilmente a bordo dell’unità di appoggio.

Non sono ancora chiare le cause della morte dell’avvocato 58enne, molto conosciuto a Lecce e fratello dell’avvocatessa Viola Messa.

L’uomo deve aver avvertito un malore proprio mentre si trovava sott’acqua. Non sono serviti i soccorsi che pure sono arrivato dopo che gli altri membri del suo gruppo di diving hanno lanciato l’allarme. Giunti presso la banchina militare della Capitaneria di porto, il personale medico del 118 è intervenuto per prestare soccorso all’uomo. Il medico del 118 ha constatato il decesso per “sospetta malattia da decompressione” alle ore 11:45

Parole di cordoglio da parte di Presidente, Consiglio Direttivo e tutti gli Associati di Camera Civile Salentina che hanno appreso con grande dolore la notizia della morte del collega. “Nel ricordarne le non comuni doti, umane e professionali, si stringono in un affettuoso abbraccio alla sorella Viola ed a tutti i suoi cari.”, scrivono in una nota.