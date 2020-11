Coronavirus, Salve piange per la scomparsa di Don Lorenzo. Ugento per un insegnante

Don Lorenzo, il parroco storico di Salve, non ce l’ha fatta. Aveva già problemi di salute tant’è che aveva dovuto affidare la chiesa di San Nicola Magno a don Marco Annesi, ma da quando era risultato positivo al Covid19 le sue condizioni sono peggiorate, fino alla sua scomparsa. Il suo cuore ha smesso di battere. È stato Don Marco ad informare la comunità. «Don Lorenzo è in paradiso. Ha concluso poco fa la sua esistenza terrena e ora celebra la liturgia del cielo. Continuiamo a pregare per la sua anima benedetta e per la nostra comunità parrocchiale che da oggi ha un angelo in più in paradiso. Viviamo questo momento di grandissimo dolore consolati dalla fede nel Signore Risorto» ha dichiarato il sacerdote, concludendo che sarà sua premura aggiornare i fedeli sulla data delle esequie. Il 76enne (nella foto del Gallo) non è purtroppo l’unica vittima che conta il Salento.

A Ugento è scomparso un insegnante, Franco Greco, come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune e firmato dal primo cittadino Massimo Lecci che ha voluto stringersi accanto alla famiglia del maestro scomparso. Una vicinanza a nome di tutta la comunità. «Con immenso dolore – si legge – dobbiamo registrare il primo decesso riconducibile anche agli effetti provocati dal virus. Alla moglie, ai figli, alle figlie e ai parenti tutti esprimo a nome di tutta la comunità vivi sentimenti di cordoglio».

Ci sono altri due decessi, persone anziane e fragili, che saranno contate nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi.

I contagi, intanto, crescono. A Tricase, dove sono 40 i cittadini risultati positivi in una settimana. A Taurisano, dove è scoppiato un focolaio che ha toccato anche altri comuni del Basso Salento e a Maglie dove si registrano 18 positivi. «Anche se 12 di queste persone sono comprese in 2 nuclei familiari – ha dichiarato il Sindaco Ernesto Toma – la situazione deve portarci a rispettare sempre più le prescrizioni previste e uscire meno possibile da casa anche per evitare ulteriori restrizioni».