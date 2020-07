Tragedia nelle acque di Andrano, ritrovato senza vita il corpo di un 59enne di Castiglione

A circa 12 ore dalla tragedia che ha visto sfortunato protagonista Donato Conte, l’80enne di Copertino disperso e poi trovato cadavere, il Salento si vede costretto a dover fare i conti con un nuovo evento drammatico.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, M.A., 59enne di Castiglione, ha perso la vita nelle acque di Andrano nei pressi della Grotta Verde.

Il corpo senza vita era stato avvistato, ripetiamo, nel pomeriggio di ieri da un peschereccio di passaggio che ne ha segnalato la presenza, per un po’ di tempo non si è saputo chi fosse. Le ricerche effettuate dagli uomini delle Forze dell’Ordine nelle ore successive, hanno fatto sì che si riuscisse a risalire alla sua identità.

L’identificazione è stata possibile grazie al rinvenimento degli oggetti personali e dei vestiti sugli scogli e al ritrovamento dell’autovettura da parte dei Carabinieri.

Al momento il corpo ancora non è stato recuperato e sono in corso le operazioni per farlo

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che il 59enne fosse uscito da casa per fare il bagno, poi, una volta in mare, è deceduto, con ogni probabilità a causa di un malore, anche se a stabilirlo con esattezza sarà l’esame autoptico.

La notizia della morte, una volta giunta, ha scosso i cittadini. L’uomo, infatti, sposato e con due figli, era molto conosciuto in paese e gestiva un negozio a Tricase.