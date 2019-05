Colto da malore mentre è alla guida va a sbattere contro un albero, perde la vita 62enne

Dopo un finale del mese di aprile funestato dagli incidenti stradali nei quali hanno perso la vita tre persone, a pochi giorni dall’inizio di maggio, si è costretti a fare i conti con un altro sinistro nel quale è morta un’altra persona ma, in questo caso, il decesso non è dovuto all’incidente in sé, ma per cause naturali.

Nella serata di ieri, dopo la mezzanotte, in Via Felice Cavallotti a Lecce, nei pressi dello svincolo che immette in Piazza Libertini, Antonio Tarantino, 62enne, ha perso la vita all’interno della propria autovettura.

L’uomo era intento a percorrere la strada a pochi passi dal centro a bordo della macchina, una Fiat 600, quando è stato colto da malore, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero.

Non appena allertati sono giunti i sanitari del 118 che, una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne, morto, ripetiamo, a causa del malessere e non dello scontro. In quel momento sull’arteria stradale, molto trafficata, anche dai pedoni, per via della vicinanza con Piazza S. Oronzo e Piazza Mazzini e per la presenza di diversi locali, non si trovava a passare alcuno.

Sul luogo dell’accaduto anche Le Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.