Covid-19, muore un anziano di Melissano: era intubato al Dea di Lecce

Miete un’altra vittima il covid-19. Si è spento nelle scorse ore C.P., un 81enne di Melissano che da circa 10 giorni era ricoverato al Dea di Lecce, dove fino all’ultimo ha lottato contro il virus. A darne notizia è stato il primo cittadino del comune salentino sul suo profilo facebook.

“È una domenica triste, il covid ha colpito, ha colpito duro, portando via con sé un nostro concittadino”. È così che Alessandro Conte annuncia la scomparsa del concittadino, una triste notizia per Melissano. Tutto è cominciato con la comparsa di alcuni sintomi sospetti che hanno messo in moto i protocolli sanitari. Il tampone è risultato positivo e C.P. è stato ricoverato fino all’aggravamento delle sue condizioni, culminate con la morte nella giornata di ieri. L’uomo ha lottato fino all’ultimo ma nemmeno intubarlo è servito a salvargli la vita.

“Come vedete – continua il primo cittadino – non è mai una questione di numeri. Perché di fronte ad un decesso, ad un sorriso smarrito per sempre, i numeri servono solo alla statistica…e basta. Per me oggi non ha alcun senso passarvi il bollettino della prefettura, ragionare sugli aumenti…o sulle eventuali sue regressioni. Perché comunque ha colpito. E ha colpito duro. Perché vi dico con certezza che senza covid, quel sorriso sarebbe ancora in giro. Questo dovrebbe farci riflettere…tutti insieme”.