Ancora una vittima sulle strade del Salento, muore agente di Polizia sulla Lecce-Maglie

È stata una settimana all’insegna delle tragedie stradali quella appena terminata. Sette giorni in cui le arterie salentine sono state tragico scenario di incidenti in cui hanno perso la vita quattro persone.

L’ultimo in ordine di tempo è accaduto nella nottata appena trascorsa, quando, a seguito di uno schianto sulla Lecce-Maglie, ha perso la vita Tommaso Verdoscia, 49enne agente di Polizia di Sternatia in servizio presso la Questura di Lecce.

Ancora non sono chiare le dinamiche hanno portato alla tragedia, avvenuto per la precisione all’altezza del Centro Commerciale di Cavallino e in questi momenti se ne stanno occupando i militari dell’Arma dei Carabinieri che sono giunti sul luogo della tragedia per compiere tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che lo hanno dapprima curato in loco, per poi trasportarlo in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Dicevamo che il poliziotto è l’ultima di quattro vittime in ordine di tempo morte sulle strade salentine.

Una settimana fa, a Lecce, in Via Giovanni Paolo II, ha perso la vita la giovanissima Luna Benedetto. Nel pomeriggio di sabato, poi, sulla San Cataldo San Foca è morto Alessio Quarta 20enne di Carmiano mentre viaggiava a bordo della sua moto. Infine, alle prime luci dell’alba di ieri, a perdere la vita è stato il 41enne militare Francesco Guarnieri che, anch’egli in sella a una moto, nei pressi dell’ospedale di Campi Salentina, all’altezza di una rotatoria, ha perso il controllo della due ruote, finendo fuoristrada e morendo sul colpo.