Cade dalla scala e precipita nel vuoto, morto un 68enne. A Tricase nuova tragedia sul lavoro

Il Salento si vede costretto a fare nuovamente i conti con una tragedia sul luogo di lavoro, la seconda morte bianca in pochi giorni, dopo il decesso di un 39enne di Martano, travolto dal crollo di un casolare che stava ristrutturando, nelle campagne di Palmariggi. Questa mattina, ha perso la vita Donato Piscopiello, 68enne di Tricase, caduto da una scala su cui era salito per il primo piano di un’abitazione di Via Angiulli, nel Rione Tutino. Un volo di diversi metri che per l’uomo è stato fatale. Inutili i soccorsi.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30, quando l’uomo, impegnato in alcuni lavori di edilizia, ha perso l’equilibrio, per cause ancora da chiarire, ed è caduto dalla scala precipitando nel vuoto.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 68enne non c’era più nulla da fare. A causa dei traumi riportati, infatti, l’uomo è deceduto sul colpo. Con loro anche i Carabinieri della Stazione locale, cui toccherà il compito di ricostruire la dinamica della tragedia, insieme al personale dello Spesal, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al drammatico incidente.