Incidente stradale all’altezza di Gemini, non ce l’ha fatta il 35enne

Non ce l’ha fatta Matteo Palese, il 35enne di Presicce-Acquarica, accompagnato in ospedale dopo il terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Era al volante della sua Volskwagen Golf Plus quando, all’altezza di Gemini, è avvenuto lo ‘scontro’ con un furgoncino Fiat Doblò di una ditta.

L’orologio aveva da poco segnato le 9.00 quando gli automobilisti di passaggio hanno attivato la macchina dei soccorsi. Nel giro di pochi minuti, le ambulanze del 118 hanno raggiunto il tratto, dove si era verificato il sinistro per cause ancora poco chiare. Il bilancio dell’impatto, particolarmente violento, si era fermato a cinque feriti, due in modo più grave. Il 35enne era tra i «codici rossi». Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi, ma i tentativi dei medici a cui era stato affidato dai sanitari di strapparlo alla mortesono stati, purtroppo, vani. Nelle scorse ore il drammatico epilogo: probabilmente le lesioni riportate nell’incidente erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della polizia locale di Ugento e i Carabinieri di Casarano. Ora toccherà ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, mentre tutta la comunità di Presicce-Acquarica si è stretta intorno alla famiglia, molto conosciuta nella cittadina del Capo di Leuca.