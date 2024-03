Scontro tra auto e moto nel Friuli Venezia Giulia, muore 43enne salentino

È di un 43enne salentino, che ha perso la vita il tragico bilancio di un incidente avvenuto sulle strade del Friuli Venezia Giulia.

Fabrizio Cimino, originario di Melissano, padre di tre figli, si trovava a bordo della sua moto, quando, per cause ancora in fase di chiarimento, si è scontrato con un’autovettura ed è stato sbalzato dalla sella.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari che hanno cercato di rianimare la vittima, ma per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto sull’asfalto.

Cimino era residente a Pulfero, piccolo comune al confine con la Slovenia, dove aveva aperto un negozio di specialità pugliesi.