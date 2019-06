Scontro sulla via del mare, non ce l’ha fatta il motociclista ricoverato in rianimazione

Ha lottato per sopravvivere nel letto del reparto di rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era finito dopo il terribile incidente stradale avvenuto sulla strada che dalla marina di Casalabate conduce a Squinzano, ma alla fine Andrea Maggio non c’è l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto contro un’auto. Fin da subito le condizioni del 25enne erano apparse gravissime ai sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro. La corsa verso il nosocomio salentino e l’impegno dei medici non sono bastati a salvargli la vita. L’epilogo più triste è arrivato poche ore dopo il ricovero.

I fatti

Tutto è accaduto sulla ‘via del mare’. Il 25enne si trovava in sella alla sua motocicletta. Stava tornando a casa dal mare, quando si è scontrato con una Fiat Panda. Difficile, almeno per il momento, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma l’impatto è stato terribile. Il giovane sbalzato dalla sella è caduto rovinosamente sull’asfalto. Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato subito il 25enne al Vito Fazzi, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni erano state considerate ‘preoccupanti’ dai medici che l’avevano preso in cura.

Sul luogo dell’incidente, anche i carabinieri della stazione locale che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.