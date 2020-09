La Puglia nel manifesto elettorale diventa un pene, Loredana Capone: “Che schifo, non è arte né satira”

«Che schifo! Se questa è arte o satira politica ditemelo voi». Inizia con queste parole il post pubblicato sulla pagina Facebook di Loredana Capone, reduce dalla campagna elettorale che le ha permesso di conquistare un posto in Consiglio con quasi 14mila preferenze. Qualcuno, non certo un “artista”, ha riprodotto il suo manifesto su un muro del centro storico di Lecce, sporcandolo con un messaggio, anzi una offesa sessista. Sull’edificio che si affaccia in piazzetta Panzera, la Puglia è stata sostituita da un pene. Anche il nome dell’ex assessore al Turismo e alla Cultura è stato cambiato per diventare Lorella, ma è chiaro, chiarissimo che sia lei la destinataria del disegno.

«Se questa è arte o satira politica ditemelo voi. Io – ha commentato la Capone – lo trovo un insulto sessista che offende chi, invece, della street-art ne fa strumento di denuncia e poesia. L’averlo fatto su un muro che è di tutti, poi, lo rende ancora più vile. Viva l’arte degli artisti veri. Agli altri lasciamo la barbarie dell’inciviltà».

Il post ha collezionato centinaia di commenti di solidarietà.

Lo sdegno delle Pro Loco pugliesi

“Ignobile, vile e degradante”. Così il presidente delle Pro Loco Unpli pugliesi, Rocco Lauciello, ha definito il murales offensivo “indirizzato” alll’assessore regionale uscente Loredana Capone.

“A nome di tutte le Pro Loco di Puglia desidero esprimere piena solidarietà e umana vicinanza alla dottoressa Capone e sdegno netto e perentorio verso gente che potrebbe investire tempo e doti (tutte da acclarare) in altre faccende decisamente più nobili e costruttive”.