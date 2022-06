Omicidio del falegname di Castri, svolta vicina

Nonostante il silenzio, la Procura sembrerebbe aver trovato la quadra nell’inchiesta sulla morte di Donato Montinaro, il falegname di Castri trovato senza vita nella sua abitazione che si affaccia su via Roma, con le mani e i piedi legati, incappucciato e pestato con violenza come confermato anche dal medico legale che ha trovato sul corpo del pensionato numerose ferite, provocate da calci e pugni.

Gli investigatori hanno sospettato fin da subito che ad agire siano state più persone, volti conosciuti visto che in casa non sono stati trovati segni di effrazione. L’anziano avrebbe aperto la porta ai suoi aggressori, non più “ignoti” come scritto nel fascicolo aperto dal pm Maria Consolata Moschettini con l’accusa di omicidio volontario. Come trapelato dall’Ansa ci sarebbero i primi nomi come suggerisce la dicitura modello 21, che vuol dire che una o più persone sono indagate.

Le indagini dei Carabinieri non hanno escluso nessun dettaglio per risolvere il giallo. Dalla ricostruzione della scena del crimine che ha “parlato”. L’ordine ritrovato nell’abitazione dove l’uomo viveva con la figlia disabile che non si è accorta di nulla, ad esempio, ha suggerito che non poteva trattarsi di una rapina finita in tragedia. Anche l’unico cassetto forzato potrebbe essere stato un depistaggio.

Gli uomini in divisa hanno scavato a fondo nella vita privata del 76enne per tentare di capire se qualcosa nelle ultime settimane potesse portare ad un movente. Nelle mani degli inquirenti, sempre secondo l’Ansa, ci sarebbero alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza del paese nei quali il falegname è stato ripreso in compagnia di due donne, due giorni prima di essere ucciso.

C’è anche il mistero del telefonino trovato a pochi passi da via Roma. Potrebbe averlo perso l’assassino durante la fuga. Ipotesi questa su cui si sta ancora lavorando.

La svolta nell’omicidio di Castri, con queste premesse, potrebbe essere vicina.