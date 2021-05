Omicidio Copertino, si scava nella vita del Carabiniere per trovare il movente. Sequestrato un fucile

Mettere insieme i pezzi e gli indizi che si hanno a disposizione sull’omicidio di Copertino per cercare di trovare il killer che ha ucciso a sangue freddo Silvano Nestola, l’ex maresciallo dei Carabinieri in pensione colpito a morte a pochi passi dall’abitazione della sorella, dove era andato a cena con il figlio di 10 anni come tutte le sere. L’assassino che a volto coperto ha premuto il grilletto sapeva di trovarlo lì, in contrada Tarantino. Conosceva quell’abitudine e lo ha atteso, nascosto nel buio, prima di colpirlo a morte.

Sequestrati i fucili da caccia

Nessuna pista è esclusa, ma è nella vita privata dell’ex maresciallo che si sta scavando. In mano agli inquirenti ci sono alcuni punti certi: l’arma utilizzata, un fucile da caccia calibro 12. E alcuni fucili sono stati sequestrati all’uomo di San Donaci accompagnato in Caserma per essere ascoltato insieme alla sua famiglia. Una formalità, un atto dovuto insomma per fare una comparazione con i pallettoni recuperati sulla scena del crimine.

Il fascicolo di indagine per omicidio volontario resta, al momento, a carico di ignoti. Come sconosciuto è il movente. Potrebbe esserci un attrito personale alla base dell’omicidio ma si tratta di supposizioni.

C’è attesa anche per l’autopsia sul corpo dei Nestola.