Blitz interforze al Campo Panareo. Scoperte droga, costruzioni abusive e una pistola

Tutte le Forze dell’Ordine insieme per una maxi-verifica all’interno del Campo Panareo

Inoltre, un minore d’età, in seguito di inseguimento da parte delle Forze dell’Ordine iniziato in centro città a seguito di un tamponamento e terminato all’ingresso del campo, è stato denunciato in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, guida con velocità non commisurata e per non essersi fermato all’alt.

Il personale della Polizia Locale e dell’Ufficio tecnico del Comune di Lecce hanno poi proceduto ai rilievi di competenza appurando che quattro fabbricati erano privi di titolo abitativo, mentre sei manufatti in muratura e lamiera sono risultati totalmente abusivi. I 5 occupanti dei manufatti abusivi saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria