Operazione “Mare Sicuro”, fine settimana tranquillo per la Guardia Costiera salentina

Nonostante il tempo incerto del primo fine settimana di luglio, gli uomini della Guardia Costiera di Gallipoli, nell’ambito dell’Operazione nazionale “Mare Sicuro” 2023, hanno svolto una serie di attività di vigilanza in mare e lungo il litorale di competenze.

La fase operativa è stata svolta lungo l’intero territorio di giurisdizione del Compartimento marittimo che si sviluppa dalla località di Punta Prosciutto a quella di Casalabate, estremi inclusi.

Il bilancio dell’operazione ha fatto registrare una situazione pressoché tranquilla in tema di salvataggi, soccorsi e interventi in emergenza.

Mentre l’esito del pattugliamento a mare e a terra svolto dai militari, proprio al fine di evitare potenziali pericoli e condotte irregolari, ha portato ad elevare sanzioni amministrative che hanno riguardato principalmente imbarcazioni scoperte a navigare troppo sotto-costa.

Inoltre sempre al fine di sensibilizzare gli utenti delle spiagge a un uso consapevole della costa, sono stati svolti degli interventi mirati sulla salvaguardia delle dune costiere ancora esistenti a Porto Cesareo.

Per il proseguo della stagione balneare l’invito resta quello di chiamare il 1530, il numero blu delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera per segnalare le situazioni di pericolo e le emergenze in mare. È un numero gratuito, sia da telefonia fissa che mobile, e rappresenta un servizio di pubblica utilità molto importante per assicurare operazioni di soccorso tempestive ed efficaci. Molto importanti, in particolare, le prime informazioni, come la posizione e le caratteristiche dell’unità in pericolo, il tipo di assistenza richiesta e le condizioni meteomarine in zona.

La Capitaneria di Porto rammenta, altresì, a controllare sempre il bollettino delle previsioni meteo prima di ogni uscita in mare.