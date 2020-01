Operazione ‘Micosca’ su falsi incidenti: la Procura invoca 27 condanne

Arrivano le richieste di condanna per una presunta maxi truffa a danno di numerose “società di assicurazione“, attraverso la denuncia di incidenti stradali mai avvenuti o aggravati nelle conseguenze.

Il pm Antonio Negro (ora Procuratore Aggiunto a Brindisi) ha invocato dinanzi ai giudici in composizione collegiale, presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, svariate condanne nei confronti di medici, avvocati e periti assicurativi e carrozzieri.

Nello specifico, 6 anni per Donato Maruccia, avvocato, 44 anni, di Corigliano d’Otranto; 5 anni a Claudio Girasoli, chirurgo presso l’ospedale di Galatina, 50 anni, di Lecce; 4 anni e 6 mesi per Lorenzo Micocci, ex liquidatore Unipol, 47 anni, di Botrugno; 4 anni per Antonio Martella, carrozziere, 53 anni, di Surbo; 3 anni e mesi 2 per Leonardo Corlianò, carrozziere, 58 anni, di Zollino; 3 anni e 2 mesi ad Alessandro Gemma, 35 anni, di Modena e Maurizio Spedicato, avvocato, 41 anni, di Monteroni; 3 anni a Furio Rubino, 56 anni, di Lecce.

E poi, 2 anni a Alessandro Leucci, 26 anni, di Botrugno; Leonardo Impero Delle Donne, 56 anni di Caprarica; Carmelo Basile, 66 anni, di Maglie; Luigi Campanile, 68 anni, di Maglie; Antonio Miccoli, 66 anni, di Soleto; Tommaso Miccoli, 33 anni, di Galatina; Maria Grazia Leucci, 27 anni, di Botrugno; Rossana Mangia, 62 anni, di Soleto; Grazia Miggiano, 81 anni, di Botrugno; Gianluca Toma, 43 anni, di Cursi; Simonetta Toma, 47 anni, di Cursi; Aleandro Moretti, 33 anni, di Melpignano; Sara Moretti, 29 anni, di Melpignano; Anna Della Stella, 34 anni, di Maglie; Sergio De Blasi, rispettivamente 37 anni, entrambi di Martano; Salvatore De Blasi, 79 anni di Martano; Carmen Maniglio, 40 anni, di Lecce; Francesca Plevi, 47 anni, di Lecce; Brizio Pantaleo Mercuri, 48 anni, di Lecce.

Invece, il pm ha chiesto il “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” in favore di: Giuseppe Calogiuri, ortopedico, 65 anni, di Soleto; Luigi Gabriele De Giorgi, collaboratore di un’agenzia privata di investigazioni, 65 anni, di Lecce; Osvaldo Dell’Onze, perito assicurativo, 72 anni; Donatella Russo, chirurgo, 46 anni, di Scorrano; Alessandro Sbocchi, imprenditore, 48 anni, di Castrignano dei Greci; Nicola Scardino, ex liquidatore, 47 anni, di Grottaglie; Giorgio Stomeo, perito, 68 anni, di Lecce; Monica Vinci, avvocato, 46 anni, di Parabita; Cosimo Amatulli, 40 anni, di San Pietro Vernotico; Vincenzo Angelini, 46 anni, di Surbo; Alessandro Bongiorno, 33 anni, di Lecce; Fabrizio Brindisino, 35 anni, di Lequile; Flavio Carrozzo, 44 anni, di Galatina; Fabio Coluccia, 25 anni, di Bagnolo del Salento; Anna Francesca De Giuseppe, 50 anni, di Uggiano La Chiesa; Francesco Luigi Dell’Anna, 42 anni, di Martignano; Juan Pablo Ferrari, 40 anni, di Roma; Piero Mancarella, 30 anni, di San Donato; Pietro Mancarella, 64 anni, di Surbo; Raffaele Mancarella, 35 anni, di Surbo; Andrea Maniglio, 43, di Lecce; Ivano Marchello (medico specialista in medicina legale), 63, residente a Lecce; Giuseppe Mele, 65, di Castrignano dei Greci; Vincenzo Micocci, 48, di Botrugno; Matteo Micocci, 42 anni, di Botrugno; Simone Moschettini, 27, di Martano; Rosaria Margherita Placì, 95, di Lecce; Gaetano Rubrichi, 55, di Uggiano La Chiesa; Anastasia Schito, 35, di Lecce; Sofia Zecca, 62, di Lecce; Vincenza Zecca, 66, residente a Lecce.

Ricordiamo che 12 persone finirono in manette nel dicembre del 2014 nell’operazione Micosca, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al falso.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Luigi e Leonardo Covella, Anacleto Chittano, Giancarlo Dei Lazzaretti, Vincenzo Blandolino, Luigi Rella, Viola Messa, Giuseppe Corleto, Alberto Paperi, Vincenzo Magi, Luigi e Arcangelo Corvaglia, Francesca Conte, Francesco Cannoletta, Andrea Sambati, Giovanni Battista Cervo, Riccardo Giannuzzi, Ubaldo Macrì, Enrico Chirivì, Americo Barba, Gianni Gemma, Giuseppe Gennaccari, Donato Sabetta, Antonio Bovino, Giuseppe Rampino.

Tra le parti civili, compaiono numerose agenzie assicurative.