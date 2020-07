Sorpreso dai Carabinieri mentre compie l’ennesimo pedinamento ai danni della ex, scatta l’arresto

Ancora un episodio di atti persecutori nei confronti di una donna avvenuto in Salento che ha portato all’arresto a opera dei Carabinieri.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16.30, a San Cesario di Lecce, gli uomini della “Benemerita” della Stazione di San Pietro in Lama, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato una persona resasi responsabile, appunto, di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Nello specifico l’uomo è stato sorpreso dai militari, mentre aveva messo in atto l’ennesimo pedinamento nei confronti della vittima, appostandosi nei pressi dell’abitazione della donna.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.