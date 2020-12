Ferma per strada una bimba, la abbraccia e la tocca nelle parti intime promettendole un regalo: ai domiciliari un pensionato

«Violenza sessuale aggravata». Questa l’accusa scritta nero su bianco sul provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Lecce destinato ad un pensionato arrestato e finito ai domiciliari perché avrebbe toccato una bambina nelle parti intime.

Drammatico il ricordo di quel giorno ricostruito dagli uomini in divisa durante le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. L’uomo, così come accertato dai Carabinieri, avrebbe fermato la bambina con una scusa, mentre stava passeggiando in sella alla sua bicicletta in una strada del paese, un comune del Basso Salento. Dopo aver attirato la sua attenzione, l’avrebbe abbracciata e toccata nelle parti intime, promettendole un regalo qualora gliele avesse mostrate.

Con cosa abbia tentato di lusingare la bambina per conquistare la sua innocenza non è dato saperlo, ma la piccola vittima fortunatamente è riuscita a correre a casa, dove ha raccontato tutto a mamma e papà. La denuncia dei genitori ha permesso di dare il via alle indagini.

Nelle scorse ore, il cerchio è stato chiuso. Il pensionato, una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato a casa dove resterà agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.