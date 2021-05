Poggiardo, spaccio di cocaina e telecamere per controllare gli ingressi della casa: nei guai un 44enne

Ancora un caso di droga in Salento, questa volta a Poggiardo dove i carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 44enne pregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Insieme all’uomo sono state segnalate anche due persone, che avevano consumato alcune dosi di cocaina.

Nel corso della perquisizione domiciliari, gli uomini in divisa hanno trovato in casa dell’uomo tre involucri contenenti cocaina, per un totale di 12 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione, materiale vario per confezionamento il confezionamento delle dosi e la somma di 340 euro, probabilmente proveniente dall’attività illecita di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche tre telecamere wireless che puntavano dritte ai due ingressi dell’abitazione. Le telecamere servivano ad individuare eventuali controlli e prendere tempo per nascondere la droga e tutto il materiale connesso.

Nel corso della stessa perquisizione, inoltre, sono scattate anche delle segnalazioni. Infatti, insieme all’uomo, altre due persone si trovavano sul terrazzo dell’abitazione perquisita, dove avevano consumato alcune dosi di cocaina cedute dal 44enne.