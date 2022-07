Porto Cesareo: chiavi, soldi e documenti spariti dagli zaini. Occhio ai furti in spiaggia

L’estate sta entrando nel vivo e per cercare riparo dal caldo cocente di questi giorni e anche relax, sono tantissimi i salentini e i turisti che affollano le spiagge del Salento. È pratica comune quella di lasciare sotto l’ombrellone i propri effetti personali, incustoditi, mentre ci si gode l’acqua cristallina dell’Adriatico o dello Ionio, facendo affidamento sulla buonafede degli altri. Ma non è sempre il caso.

Sembrerebbero tanti i casi di furto sulla spiaggia libera tra il lido Le Dune ed il lido Tabù a Porto Cesareo. A denunciare gli avvenimenti a Leccenews24 è un nostro lettore. Tanti ragazzi scendono in quel tratto di spiaggia e, purtroppo, tornano a casa senza i loro effetti personali. Chiavi di casa, zaino, soldi, telefono: non c’è zaino che tenga. Ormai è diventata un’abitudine giornaliera. Documenti da rifare, serrature da cambiare: non sono pochi i disagi che causano questi furti, comportando anche un costo notevole per i malcapitati.

Sarebbero diverse le denunce presentate ai Carabinieri di Porto Cesareo, nella speranza di ritrovare i propri averi. Intanto, confidando nelle Forze dell’Ordine, è sempre bene non abbassare troppo la guardia: prestando più attenzione, magari, qualcuno di questi furti potrà essere evitato ed il ladro (o ladri) ci penseranno due volte prima di continuare. Occhi aperti!