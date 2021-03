Coronavirus, 1.709 casi positivi in Puglia. 309 contagi e 3 decessi in provincia di Lecce

Nel bollettino epidemiologico di ieri, è stato superato il tetto dei 2mila pazienti ricoverati in Ospedale. Mai così tanti dall’inizio dell’emergenza. Mancano i posti letto, sia in terapia intensiva che nei reparti di aria non critica e i positivi al Covid19 che hanno bisogno di cure aumentano, soprattutto in provincia di Bari, dove la situazione è preoccupante come dimostra la colonna di ambulanze ferme davanti al Pronto Soccorso. Secondo Nicola Gaballo, responsabile 118 della Fimmg Puglia «alcune sono rimaste ferme anche 48 ore, senza poter rispondere alle tante richieste di intervento che arrivano, non solo di pazienti Covid». Cosa più grave – riferisce – molte persone contagiate con insufficienza respiratoria dopo aver atteso sulla barella chiedono di essere riportate a casa e rinunciano al ricovero.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, su 10919 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.709 casi positivi. Il rapporto positivi/tamponi ha superato il 15%.

I nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore sono così divisi: 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia BAT, 55 in provincia di Foggia, 309 in provincia di Lecce, 294 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 38 decessi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati1.792.769 test. 132.020 sono i pazienti guariti. 44.157 sono i casi attualmente positivi. Dopo il picco dei ricoveri di ieri, oggi sono 1.988 le persone che hanno avuto bisogno di cure in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 180.746 così suddivisi:

71.007 nella Provincia di Bari;

17.964 nella Provincia di Bat;

13.040 nella Provincia di Brindisi;

33.857 nella Provincia di Foggia;

16.582 nella Provincia di Lecce;

27.333 nella Provincia di Taranto;

660 attribuiti a residenti fuori regione;

303 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/r0SDA