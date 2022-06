Maltrattamenti verso i minori ospiti della Comunità, Cassazione dichiara la prescrizione dei reati  

La Cassazione dichiara la prescrizione dei reati, per l’ex Direttore di una Comunità, accusato di avere imposto ai giovani ospiti “punizioni rieducative”. Gli “ermellini” hanno annullato senza rinvio, la condanna a 2 anni e 6 mesi inflitti dai giudici della Corte d’Appello.

Bruno Dollorenzo, 54enne di Sogliano Cavour è difeso dall’avvocato Mario Coppola. L’imputato rispondeva dei reati di maltrattamenti su minori e violenza privata.

La Corte di Cassazione ha comunque disposto anche la rifusione delle spese di rappresentanza per le parti civili.

Ricordiamo che in secondo grado, i giudici della Corte di Appello avevano ridotto la pena per Dollorenzo. In primo grado, invece, il giudice monocratico Sergio Tosi aveva inflitto la pena di 7 anni e 6 mesi. L’imputato era stato poi condannato al risarcimento del danno, in favore di tutte le parti civili presenti in Cassazione. Nello specifico, 35mila euro per due ragazzi della comunità, difesi dall’avvocato Paola Scialpi; 7.500 euro per il Comune di Galatone difeso dall’avvocato Bruno Ciccarese, e per quello di Aradeo e 4.000 euro per A.N.F.A. Lecce (associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) assistita dall’avvocato Erlene Galasso.

L’inchiesta

I fatti si sarebbero verificati tra il 2009 ed il 2012. Erano tanti i giovani, alcuni dei quali portatori di handicap psichici, che risiedevano presso la comunità di Galatina. Questi, secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero Stefania Mininni, dovevano però sottostare a punizioni quanto meno poco ortodosse. Certe volte, erano costretti a restare in piedi per ore, posti in un angolo del corridoio, dove avrebbero dovuto dormire per terra; pranzare piegati in ginocchio da soli, dopo essere stati messi in disparte. Inoltre, altri giovani sarebbero stati colpiti con stracci bagnati e con la cintura dei pantaloni.

Il direttore della Comunità avrebbe inoltre “lucrato” intorno alla presunta attività rieducativa che si svolgeva nella struttura. Era di 75 euro al giorno la somma che ogni minore doveva versare all’Ente gestore della struttura. In cambio di cosa? Di cura e assistenza nei loro confronti? In realtà, risulterebbe che mancasse il materiale didattico necessario per seguire le lezioni a scuola. Soprattutto i piccoli ospiti vivevano in condizioni igieniche precarie: ad essi veniva permesso di fare la doccia soltanto una volta la settimana e non si provvedeva al cambio della biancheria intima o delle lenzuola.

I capi di abbigliamento loro forniti erano di qualità scadente, così come il cibo a volte somministrato oltre la data di scadenza.

Come detto, tutte le accuse sono state dichiarate prescritte dalla Cassazione.