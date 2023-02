​Ma che freddo fa? Il Salento si risveglia con il gelo. “Sarà la settimana più fredda dell’inverno”

«Fino a qualche giorno fa faceva “caldo” e adesso senza sciarpa e cappello sarebbe impossibile uscire di casa». Suona familiare questa frase, vero? L’abbiamo pronunciata un po’ tutti da lunedì, quando l’asticella della colonnina di mercurio ha ricordato che l’inverno è tutt’altro che archiviato. Tutta colpa di venti gelidi che dalla Russia hanno raggiunto l’Italia, facendo crollare le temperature su valori inferiori alla media del periodo. Si gela, insomma, e per tutta la settimana, la più fredda dell’inverno secondo i meteorologi, sarà necessario ripararsi con cappotti, guanti e berretti. Non aiuterà il vento che accentuerà la sensazione di freddo.

La domanda, soprattutto per i salentini che non sono abituati a queste temperature, è soltanto una: quanto durerà? Per notare un cambiamento bisognerà aspettare il fine settimana quando, secondo 3bmeteo.com, le correnti russe inizieranno a ritirarsi dall’Italia sotto la spinta sempre più incalzante dell’alta pressione.

Atteso l’anticiclone di San Valentino

«Dal weekend, ma soprattutto la prossima settimana potrebbe farsi spazio l’anticiclone, responsabile di un rialzo delle temperature anche deciso e tempo stabile, in particolare al Nord. Il Sud, invece, potrebbe risentire ancora di spifferi freddi dai Balcani, con ulteriori episodi d’instabilità atmosferica» concludono da 3bmeteo.com.

Nella settimana dedicata agli innamorati, secondo le previsioni, le temperature dovrebbero tornare a salire. Vedremo cosa diranno i prossimi aggiornamenti.