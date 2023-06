Previsioni meteo, che confusione! Ma l’estate quando arriva?

«L’estate sarà ricordata come la più calda di sempre», anzi no… «sarà un po’ sotto tono rispetto all’anno scorso». E ancora, «il caldo africano riuscirà ad imporsi, diventando il protagonista indiscusso della bella stagione», oppure «nei prossimi mesi alle fiammate di afa si alterneranno giorni di clima mite». Insomma, è vero che quando si ha a che fare con il meteo non si possono fare previsioni a lungo termine, ma girovagando su internet è impossibile non accorgersi che regna un po’ di confusione generale.

Difficile, quindi, immaginare che tempo farà luglio, peggio ad agosto. E allora? Bisogna mettersi “l’anima in pace” e accontentarsi di sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni. Bene, secondo gli esperti il tempo non sarà mai del tutto stabile. Anche nei prossimi giorni non mancheranno acquazzoni e temporali. Lo conferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, che ricorda a tutti che il calendario. Siamo (quasi) in estate, l’asticella della colonnina di mercurio sfiorerà spesso i 30 gradi, il sole si alternerà alle piogge

Azzardiamo a fare un’altra domanda: «Quanto durerà?». Un questito che interessa agli amanti della tintarella, le ondate di caldo africano, quelle che fanno ‘bruciare’ sono scongiurate almeno per i prossimi 10 giorni. “Una situazione che si protrae da maggio e che rimarrà molto probabilmente ancora bloccata” – concludono da 3Bmeteo.

Dopodiché tracceremo un bilancio di questo giugno “poco estivo” e tanto “capriccioso” e inizieremo subito a pensare a luglio. A meno che non ci dicano già da adesso che sarà “né troppo caldo né troppo fresco”.