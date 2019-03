La Procura chiede l’archiviazione per il Comandante dei Carabinieri di Trepuzzi. Era accusato di Abuso d’ufficio

La Procura chiede l’archiviazione per il comandante dei Carabinieri di Trepuzzi, accusato di abuso d’ufficio e favoreggiamento per un “mancato” arresto. Il pm Paola Guglielmi aveva aperto un fascicolo d’indagine dopo la denuncia presentata dalla vittima.

Giovanni Papadia, assistito dall’avvocato Antonio Savoia, è stato ascoltato in Procura nelle scorse settimane ed ha fornito la propria versione dei fatti, respingendo gli addebiti. A seguito dell’interrogatorio e dei successivi accertamenti investigativi, il pm ha avanzato la richiesta di archiviazione, non ravvisando la sussistenza delle ipotesi di reato. Ora sarà il gip designato a stabilire se accogliere l’istanza della Procura.

L’inchiesta

Secondo quanto ricostruito dai denuncianti, dopo l’aggressione avvenuta in un bar del paese e la querela presentata da un giovane trepuzzino, Papadia avrebbe inviato un’informativa per esporre i fatti e permettere alla Procura di trarre le dovute conclusioni. Questi, non avrebbe però avvisato tempestivamente il pm di turno, per chiederne immediatamente l’arresto, nonostante ci fossero i presupposti per procedere.