Racale, deposito abusivo con rifiuti pericolosi in campagna. Finisce nei guai il titolare di un’impresa

Pensava di farla franca il titolare di un’impresa di Racale ma così non è stato. Nelle scorse ore, infatti, i carabinieri della Forestale di Gallipoli hanno deferito in stato di libertà un uomo di 69 anni per reati in materia ambientale.

L’uomo, infatti, aveva realizzato un deposito/abbandono incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, all’interno di un terreno agricolo e nel fabbricato annesso. I rifiuti erano posati direttamente sul suolo senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici.

In particolare, il 69enne è stato deferito in stato di libertà dai militari della stazione di Gallipoli per il reato art. 256 c.2 d. lgs 152/2006.