Forti raffiche di vento in Salento, a Frigole cade un albero in un parco frequentato da bambini

Erano attese le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul Salento nella giornata di oggi e che ancora affliggono il Tacco d’Italia. Dall’estremo sud del Capo di Leuca alla zona a nord di Lecce, fino ad arrivare ai confini del territorio, il vento non ha risparmiato proprio nessuno, causando anche danni in alcune località.

È ancora presto per dire se ci sarà bisogno di fare una conta dei danni, come ormai sempre succede con il maltempo, ma le raffiche non sembrano essere state ovunque innocue. A Frigole, infatti, è stata proprio l’intensità del vento a buttare giù un albero, che non ha resistito alla forza della natura. È su una vecchia fontana che la pianta è caduta.

Sembrerebbe cosa di poco conto, ma in realtà non è così. A preoccupare è stata soprattutto la vicinanza alle scuole elementari. L’albero, infatti, si trovava all’interno di un piccolo parco, apparentemente non in ottime condizioni, dove i bambini si ritrovano per giocare e passare il tempo all’uscita da scuola, o in attesa dell’autobus per tornare a casa.

Tragedia sfiorata, insomma. La fortuna ha voluto che non ci fosse nessun bambino.