Dopo aver prelevato dal bancomat viene aggredito e rapinato, momenti di terrore per un 50enne a Nardò

Aveva poco prima prelevato dallo sportello bancomat, in Piazza Cesare Battisti, quando, mentre era a bordo della sua autovettura, in Via Cuoco, è stato fermato da due persone che lo hanno aggredito e rapinato.

Momenti di terrore nella serata di ieri a Nardò. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 19, quando un 50enne del luogo è stato affiancato da due uomini che, dopo aver esploso due colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’autovettura su cui viaggiava, lo hanno fermato per consumare la rapina ai suoi danni e poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Subito dopo, la vittima ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno lo ascoltato e compiuto tutti i rilievi del caso. Gli investigatori non escludono il fatto che i malviventi lo abbiano seguito fino alla zona in cui è avvenuto il colpo, buia e isolata, per poi compiere l’azione.

Sul luogo della rapina, poi, sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le cure al malcapitato, rimasto lievemente ferito dall’aggressione.