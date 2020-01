Pistola in pugno rapina un supermercato di Nardò, in fuga con un bottino da 5mila euro

Cinquemila euro: a tanto ammonta il bottino racimolato da un bandito solitario che, ieri sera, ha preso di mira il supermercato Coop di Nardò che si affaccia su via Principi di Savoia. Una somma ingente. E, probabilmente, contava su questo visto il momento in cui ha deciso di mettere a segno il colpo, poco prima dell’orario di chiusura.

La rapina a mano armata

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 20.15 quando un uomo, con il volto parzialemente coperto dal cappuccio del giubbotto indossato, si è presentato nel market, a pochi passi dal centro storico della cittadina. In mano stringeva una pistola, non è dato sapere se vera o giocattolo, con cui ha minacciato la titolare. Era sola al momento dell’accaduto e non ha potuto far altro che ‘acconsentire’ alla richiesta del malvivente. La poveretta ha preso i soldi contenuti nel registratore di cassa, l’incasso della giornata, e li ha consegnati all’uomo con sui si era ritrovata faccia a faccia.

Bottino in mano è fuggito via ‘ufficialmente’ a piedi, facendo perdere le sue tracce. Ufficialmente, perché è impossibile sapere se vi fosse qualcuno ad attenderlo.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono presentati gli agenti del locale commissariato. Dell’uomo, come detto, non c’era più traccia, ma non è escluso che il suo volto sia stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato o nelle probabili vie di fuga. I filmati sono finiti nelle mani dei poliziotti che cercheranno nei frame qualche dettaglio che gli permetta di chiudere presto il cerchio.