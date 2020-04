Rapinò un’anziana di Casarano mandandola in ospedale. Ieri si sono aperte le porte del carcere per un 61enne

Aveva fatto tanto scalpore oltre che procurato un giustificato allarme sociale la notizia del 6 marzo scorso,quando un’anziana 76enne di Casarano era stata derubata in casa, riportando ferite personali che erano state giudicate guaribili in 7 giorni. L’aggressore, nel gesto vile di strapparle la collanina che aveva al collo nel momento del furto, non si era fatto certo scrupolo di mandare in ospedale l’anziana signora.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casarano, a seguito dell’attività di indagine condotta insieme ai colleghi della Sezione Operativa del N.O.R., hanno arrestato Rosario Caracciolo, di 61 anni, casaranese. I militari hanno così dato seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce, dott. Marcello Rizzo su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dott.ssa Roberta Licci.