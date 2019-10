Lo minacciano con una pistola per rubargli l’auto, paura in via vecchia Carmiano

Il silenzio delle prime ore del mattino è stato interrotto da un colpo di pistola esploso da un malvivente per impossessarsi della Fiat Grande Punto di un 65enne. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, stava percorrendo via vecchia Carmiano quando un’auto lo ha sorpassato e gli ha sbarrato la strada. A quel punto è stato costretto a fermarsi.

Dal veicolo è sceso un malintenzionato (l’altro è rimasto alla guida) con il volto coperto per non essere riconosciuto. In mano stringeva una pistola, non è dato sapere se vera o a salve. Pochi dubbi sulle sue intenzioni: voleva l’utilitaria, e per averla ha minacciato il malcapitato con l’arma. Il poveretto ha titubato. Probabilmente bloccato dalla paura, è rimasto fermo al volante.

È stato in quel momento che il rapinatore ha aperto il fuoco. Un colpo, o forse più, per costringerlo a scendere. Così ha fatto. Ha aperto lo sportello e ha lasciato la Punto allo ‘sconosciuto’ che, a tutta velocità, si è dileguato seguito dal suo complice, rimasto sempre a bordo dell’altro veicolo.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli agenti della squadra mobile della Questura di Lecce che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi delle volanti. Ora isognerà capire cosa realmente sia accaduto alla periferia del capoluogo, partendo dal racconto della vittima.