Gallipoli, legano e picchiano il portiere per rapinare l’hotel. Malviventi in fuga con soldi e cassaforte

Terrore nella notte in un hotel del centro storico di Gallipoli, uno dei più noti della Città Bella. L’orologio aveva da poco segnato le 4.00, quando quattro rapinatori si sono presentati nella hall della struttura a cinque stelle che si affaccia su Corso Roma con un obiettivo: il contenuto della cassaforte. Per avere il campo libero, la banda non ha esitato a picchiare e legare il portiere notturno, aggredito e spaventato dai malviventi che – stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto – erano armati. Uno, di sicuro, impugnava una pistola.

Sono stati veri e propri attimi di paura. I quattro – con il volto coperto, per non essere riconosciuti – sono riusciti ad aprire una prima cassaforte, “conquistando” un bottino di 2mila euro in contanti. Non contenti, sono fuggiti via con l’altra, portandola via di peso. In questo caso, il contenuto non è ancora stato quantificato.

Terminato il lavoro, sono fuggiti via, aiutati probabilmente da un quinto uomo, che aveva fatto da ‘palo’.

Poi il silenzio, fino alle prime luci del mattino. Solo intorno alle 6.00 il titolare dell’albergo ha chiesto aiuto al 113. È stato lui a trovare il portiere legato e malmenano. L’uomo, che è stato accompagnato al Pronto Soccorso, ha raccontato di essere stato aggredito da quattro uomini con un accento straniero. Potrebbe essere un particolare utile a stringere il cerchio o quanto meno a indirizzare le indagini.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati gli agenti del locale Commissariato. I poliziotti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso le fasi della rapina nella speranza di trovare dettagli utili. Toccherà poi ai filmati della strada su cui si affaccia l’albergo e delle possibili vie di fuga.

Un episodio che ricorda quanto accaduto solo qualche giorno fa ad Alessandria, dove il portiere di un hotel, prossimo al pensionamento, è stato ucciso nella reception dell’albergo da un uomo poi arrestato.