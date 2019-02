Rapina all’Istituto Credem di viale Marconi. Altro colpo in pieno giorno

Criminali scatenati. Mentre a Maglie si era appena consumata una rapina alla filiale della Banca popolare di Bari, a Lecce nel mirino è finito l’Istituto Credem che si affaccia su viale Marconi.

Anche in questo caso i due malintenzionati hanno utilizzato un taglierino per mettere a segno il colpo, in pieno giorno e in una zona solitamente frequentata (a pochi passi dal centro storico). Preoccupa, non poco, il fatto che i criminali abbiano perso ogni ‘regola’, anche quella di agire in un orario più “tranquillo”, quando la presenza di clienti è ridotta al minimo.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.00 quando i malviventi si sono presentati nella filiale. Avevano i volti coperti con uno scalda-collo per non essere riconosciuti e, se non bastasse, indossavano anche dei caschi da motociclista.

In mano, avevano un taglierino con cui hanno minacciato i dipendenti, costringendoli a consegnare il denaro. Una volta conquistato il bottino, ancora in corso di quantificazione, si sono dileguati a bordo di uno scooter.

Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Solo due dipendenti hanno accusato un lieve malore a causa dell’agitazione e della paura. Non deve essere stato facile per loro come per i clienti presenti nella filiale ritrovarsi faccia a faccia con dei criminali che ti minacciano.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile per le indagini del caso. Saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella speranza che possano aver ‘catturato’ qualche indizio utile a risalire agli autori del gesto. L’unica cosa certa è che erano “alti”.